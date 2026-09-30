Nach drei Krisenjahren: Baden-Württemberg wächst wieder
Die LBBW rechnet nach Jahren der Rezession wieder mit Wachstum in Baden-Württemberg. Warum die Erholung laut Experten dennoch kein Grund zur Entwarnung ist.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die LBBW erwartet für 2026 in Baden-Württemberg nach drei Rezessionsjahren wieder eine konjunkturelle Belebung. Die größte deutsche Landesbank rechnet nun mit einem Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) – also dem Gesamtwert aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen – von 1,4 Prozent, wie das Institut in Stuttgart mitteilte. Bisher war die LBBW von einem Nullwachstum ausgegangen. Für 2027 rechnen die Ökonomen mit einem Plus von 1,1 Prozent.
LBBW-Experte Guido Zimmermann sagte, die aktuelle Dynamik sei ein ermutigendes Signal. «Sie darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Baden-Württemberg seine Wettbewerbsfähigkeit entschlossen stärken muss.» Erst vor wenigen Tagen hatte das Statistische Landesamt erklärt, dass das BIP im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 1,4 Prozent gestiegen sei.
Den vorläufigen Berechnungen zufolge zeichnet sich damit nach drei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung eine Erholung ab. Im vergangenen Jahr war das BIP noch um 0,6 Prozent, 2024 um 1,6 und 2023 um 0,3 Prozent gesunken. Wachstum hatte es zuletzt 2022 gegeben.