Nach Fahrscheinkontrolle: Fahrgast attackiert Zugbegleiterin
Ein 21-Jähriger soll im Zug ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein. Eine Zugbegleiterin kontrolliert den Mann - später wird er ihr gegenüber offenbar aggressiv.
Stuttgart/Crailsheim (dpa/lsw) - Eine Zugbegleiterin ist von einem Reisenden in einem Zug angegriffen worden. Wie die Bundespolizei in Stuttgart mitteilte, hatte die 42-jährige Zugbegleiterin am Sonntag den Fahrschein eines 21 Jahre alten Mannes kontrolliert. Da der junge Mann offenbar keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, stellte die Bahnmitarbeiterin demnach eine sogenannte Fahrpreisnacherhebung aus.
Kurz nach dem nächsten Halt des Zuges, der von Stuttgart aus in Richtung Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) unterwegs war, soll der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen erneut an die Frau herangetreten sein, sie am Bein bespuckt und versucht haben, ihr mit einer Flasche in den Bauch zu schlagen. Danach sei der 21-Jährige geflüchtet. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung auf und sucht Zeugen des Vorfalls.