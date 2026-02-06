Informationstechnologie

Nach Flaute – Bechtle überrascht mit starkem Endspurt

Bechtle steigert im Schlussquartal das Geschäftsvolumen deutlich. Was hinter dem Aufschwung nach einer schwierigen Phase steckt.

Bechtle mit starkem Schlussquartal. (Foto-Archiv) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bechtle mit starkem Schlussquartal. (Foto-Archiv)

Neckarsulm (dpa) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im Schlussquartal 2025 die Geschäfte deutlich ausweiten können und setzt damit den Aufschwung nach längerer Durststrecke fort. Der Umsatz legte im Gesamtjahr um rund 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen in Neckarsulm auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das Vorsteuerergebnis lag demnach bei rund 324 Millionen Euro und damit etwa 6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bechtle hatte wegen der schwachen Konjunktur lange unter der Zurückhaltung der Kunden aus dem Mittelstand und von Behörden gelitten. Die vollständigen Jahreszahlen sollen am 20. März veröffentlicht werden.

Vorstandschef Thomas Olemotz sagte: «Wir gehen auch für 2026 davon aus, dass sich Bechtle positiv entwickeln wird, wenngleich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd bleiben.» Das Geschäftsvolumen stieg den Angaben zufolge im Gesamtjahr um rund 8 Prozent auf fast 8,6 Milliarden Euro. Bechtle darf sich Softwareverkäufe nicht komplett als Umsatz anrechnen, weist diese aber in der Kennzahl Geschäftsvolumen voll aus. Im vierten Quartal allein habe das Geschäftsvolumen um über 16 Prozent angezogen. Das Vorsteuerergebnis kletterte in den letzten drei Monaten um über ein Fünftel auf 121 Millionen Euro.

