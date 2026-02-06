Nach Flaute – Bechtle überrascht mit starkem Endspurt

Neckarsulm (dpa) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im Schlussquartal 2025 die Geschäfte deutlich ausweiten können und setzt damit den Aufschwung nach längerer Durststrecke fort. Der Umsatz legte im Gesamtjahr um rund 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen in Neckarsulm auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das Vorsteuerergebnis lag demnach bei rund 324 Millionen Euro und damit etwa 6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bechtle hatte wegen der schwachen Konjunktur lange unter der Zurückhaltung der Kunden aus dem Mittelstand und von Behörden gelitten. Die vollständigen Jahreszahlen sollen am 20. März veröffentlicht werden.