Nach Fund von totem Säugling: Polizei befragt Anwohner

Steinen (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines toten Säuglings in Steinen (Landkreis Lörrach) befragen die Ermittler unter anderem Anwohner. «Auch Videokameras werden zum Beispiel ausgewertet», sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Eine Spaziergängerin hatte das tote Kind am Donnerstag auf einer Wiese in der Ortschaft Hüsingen nahe einer Kreisstraße entdeckt.