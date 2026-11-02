Eskalation in Frankfurt

Nach Gewaltausbruch: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen nach der Demonstration in Frankfurt stehen noch am Anfang. Doch das Justizministerium spricht bereits von zahlreichen identifizierten Verdächtigen.

Randalierer hatten sich am Samstagabend in der Frankfurter Innenstadt stundenlang gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Sie schlugen dabei unter anderem Schaufensterscheiben ein und plünderten Geschäfte. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Randalierer hatten sich am Samstagabend in der Frankfurter Innenstadt stundenlang gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Sie schlugen dabei unter anderem Schaufensterscheiben ein und plünderten Geschäfte. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Gegen 54 Menschen wird im Zusammenhang mit dem Gewaltausbruch nach einer Demonstration in Frankfurt ermittelt. Die Personen seien namentlich bekannt, teilte das hessische Justizministerium mit. Ein Festgenommener sei bereits dem Haftrichter vorgeführt worden. Dabei handele es sich um einen 18-jährigen Syrer, dem der Diebstahl einer Waffe aus einem Geschäft vorgeworfen werde. Er befinde sich in Untersuchungshaft. 

Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, sagte Justizminister Christian Heinz (CDU). «Innerhalb weniger Stunden ist es aber gelungen, eine große Anzahl an Straftätern zu identifizieren. Diese werden mit Konsequenzen rechnen müssen.»

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