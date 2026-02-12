Nach Gewinneinbruch - So fällt die Mercedes-Prämie aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Geschäftsjahr fällt die Prämie für die Beschäftigten in diesem Jahr erneut geringer aus. Mercedes beteiligt die rund 85.000 anspruchsberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland mit voraussichtlich bis zu 3.139 Euro am Ergebnis, wie das Stuttgarter Unternehmen mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Beschäftigten sollen die Prämie mit dem April-Entgelt erhalten. Deren endgültige Höhe stehe unter dem Vorbehalt der Feststellung des finalen Jahresabschlusses im März, hieß es laut Mitteilung. Sie sei unabhängig vom individuellen Gehalt und richte sich nach finanziellen Zielerreichungen des Unternehmens sowie der Umsetzung der Geschäftsstrategie.

Aktie für die Beschäftigten

Zudem schenke der Dax-Konzern allen Beschäftigten in Deutschland eine Mercedes-Aktie. Hintergrund sind Feierlichkeiten rund um die Patentanmeldung von Carl Benz für sein «Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb» vor 140 Jahren.

Die Beschäftigten hätten in einem weiterhin anspruchsvollen globalen Umfeld erneut großes Engagement gezeigt, sagte Personalvorständin Britta Seeger laut Mitteilung. Die Ergebnisbeteiligung und die Jubiläumsaktie seien ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und Beteiligung, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Ergun Lümali, laut Mitteilung.

Bereits im vergangenen Jahr war die Prämie nach einem deutlichen Gewinnrückgang niedriger als in den Vorjahren ausgefallen. Damals war eine Ergebnisbeteiligung in Höhe von bis zu 5.220 Euro ausgezahlt werden. 2023 und 2024 hatte die Prämie noch bei einer Rekordhöhe von bis zu 7.300 Euro gelegen.

Gewinneinbruch und Absatzrückgang

Der Gewinn von Mercedes ist im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis 2025 um rund 49 Prozent von 10,4 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro gesunken.

Insgesamt verkaufte Mercedes im vergangenen Jahr rund 2.160.000 Pkw und Vans. Pkw wurden etwas mehr als 1,8 Millionen verkauft, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht.