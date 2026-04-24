Fußball in Italien

Nach Halswirbelbruch: Klinsmann-Sohn in Heidelberg operiert

Die Verletzung seines Sohnes hat Jürgen Klinsmann «schwer geschockt». Wie es um den in Italien spielenden Keeper nach einer komplexen Fraktur steht.

Halswirbelbruch nach Zusammenprall: Für Jürgen Klinsmanns Sohn Jonathan ist die Saison beendet. (Archivbild) Foto: Vincenzo Orlando/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa
Halswirbelbruch nach Zusammenprall: Für Jürgen Klinsmanns Sohn Jonathan ist die Saison beendet. (Archivbild)

Heidelberg (dpa) - Torwart Jonathan Klinsmann ist nach seinem Halswirbelbruch im Universitätsklinikum von Heidelberg operiert worden. «Solch schwere Verletzungen gibt es ganz selten im Fußball», sagte der frühere Fußball-Weltmeister Jürgen Klinsmann über die Verletzung seines Sohnes. «Wir waren alle geschockt.»

Bild

Der Keeper war im Auswärtsspiel seines Clubs AC Cesena in der italienischen Serie B gegen US Palermo (0:2) bei einer Abwehraktion am vergangenen Samstag kurz vor Schluss mit einem gegnerischen Spieler zusammengeprallt. Er hatte dabei einen Schlag auf den Kopf bekommen.

Dank für Zuspruch

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Ich habe seit Sonntag in Palermo, Cesena und vor allem in Heidelberg so viel Unterstützung, Hilfe und Zuspruch erhalten – dafür möchte ich mich bedanken», sagte Jonathan Klinsmann in einer Mitteilung von Klinsmanns Medienmanagement.

Bild

Der Torhüter spielt seit Februar 2024 für Cesena, er war damals aus der Major League Soccer in den USA von LA Galaxy nach Italien gewechselt. Von 2017 bis 2019 stand Klinsmann bei Hertha BSC unter Vertrag. Im vergangenen Sommer wurde er erstmals für die US-Nationalmannschaft nominiert, 2026 fehlte er bislang im Aufgebot. Für ihn ist die Saison beendet.

Heilungsverlauf hat «gute Prognose»

«Wir haben die komplexe Fraktur primär sehr gut rekonstruieren können und die Instabilität behoben. Genauso wichtig ist nun der Heilungsverlauf, der aufgrund des ausgezeichneten körperlichen Zustandes von Jonathan Klinsmann eine gute Prognose hat», sagte Stefan Hemmer, Leiter der Wirbelsäulenabteilung der Uni-Orthopädie in Heidelberg.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stuttgarter Tor-Rekord: Klinsmann schwärmt von Undav
Fußball-Bundesliga

Stuttgarter Tor-Rekord: Klinsmann schwärmt von Undav

Deniz Undav trifft und trifft - und jagt Jürgen Klinsmann eine vereinsinterne Bestmarke ab. Der Ex-Fußballstar wünscht sich den Stürmer des VfB Stuttgart bei der WM.

01.12.2025

Verletzung bestätigt: Jamal Musiala erleidet Wadenbeinbruch
Schock für Bayern und DFB

Verletzung bestätigt: Jamal Musiala erleidet Wadenbeinbruch

Die schlimmen Befürchtungen nach den schrecklichen Bildern um Jamal Musiala bewahrheiten sich: Der 22 Jahre alte Fußball-Nationalspieler fällt lange aus. Prognosen über die Dauer sind schwierig.

06.07.2025

Klinsmann rät Müller zum «Abenteuer USA» - Hoeneß dagegen
Fußball

Klinsmann rät Müller zum «Abenteuer USA» - Hoeneß dagegen

Die Ära von Thomas Müller beim FC Bayern ist nach 25 Jahren und 756 Pflichtspielen endgültig beendet. Jürgen Klinsmann hofft auf einen Wechsel nach Amerika, Uli Hoeneß rät Müller etwas ganz anderes.

06.07.2025

MT reagiert auf Simic-Verletzung und holt ungarischen Keeper
Handball-Bundesliga

MT reagiert auf Simic-Verletzung und holt ungarischen Keeper

Nach der Knieverletzung von Stammkeeper Nebojsa Simic holt die MT Melsungen nun Ersatz. Im Sommer wechselt ein ungarischer Torwart nach Nordhessen.

21.05.2025

Fußball-Nationaltrainer

Funktionäre in Südkorea empfehlen Trennung von Klinsmann

Nach dem Halbfinal-Aus Südkoreas beim Asien-Cup hagelt es Kritik an Cheftrainer Jürgen Klinsmann. Ob er eine Zukunft auf dem Posten hat, ist nun mehr als fraglich.

15.02.2024