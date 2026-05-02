Nach Höhlen-Drama auf der Alb: Wer zahlt für die Rettung?

Grabenstetten (dpa) - Nach dem Großeinsatz von Rettungskräften in der Falkensteiner Höhle werden die Kosten für die Bergung der Gruppe und eines gestorbenen Wanderers wahrscheinlich nicht an der Gemeinde hängen bleiben. «Das ist alles geklärt», sagte der Bürgermeister der kleinen Kommune, Patrick Docimo, der Deutschen Presse-Agentur.

Um eine Genehmigung zum Betreten der Höhle zu erhalten, müssten Höhlengänger nachweisen, dass sie selbst oder der Touranbieter eine Versicherung haben, die Bergungskosten übernehme, sagte der Rathauschef. Die Gemeinde habe eine entsprechende Verordnung nach der Rettung eines Mannes aus der Falkensteiner Höhle im Jahr 2015 eingeführt.

Begleiter des Toten verließen die Höhle unverletzt

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In der schwer zugänglichen Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb war am Freitag ein Wanderer an den Folgen eines medizinischen Notfalls gestorben. Der 61-Jährige war mit einer Gruppe bereits rund 1.300 Meter tief in die Höhle im Kreis Reutlingen geklettert, als es passierte. Die Begleiter des Mannes und die Tour-Guides konnten die Höhle nach einem aufwendigen Rettungseinsatz selbst und unverletzt verlassen. Die Bergung der Leiche zog sich über viele Stunden.

Insgesamt waren laut Polizei über 100 Einsatzkräfte unter anderem von Rettungsdiensten eingesetzt. Die Rettung der Gruppe und die Versorgung des Mannes gestaltete sich schwierig. Die Höhle in Grabenstetten ist nur zu Fuß über unwegsames Gelände zu erreichen. Im Innern gibt es zudem keinen Funkempfang.

Foto: Christoph Schmidt/dpa Die Höhle ist nicht das erste Mal Schauplatz eines großen Rettungseinsatzes. (Symbolbild)

Spektakuläre Rettung vor einigen Jahren

Die Falkensteiner Höhle war wiederholt Schauplatz großer Rettungseinsätze. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte eine Bergung in der Höhle vor sieben Jahren. Im Sommer 2019 waren ein Führer und sein Kunde aus der Höhle gerettet worden. Nach starken Regenfällen saßen sie etwa 650 Meter vom Höhleneingang entfernt fest, weil der Rückweg durch den starken Wasseranstieg in der Höhle versperrt war. Erst nach 24 Stunden konnten sie aus der Höhle gebracht werden.