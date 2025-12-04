Schule in Ludwigsburg Nach islamistischen Schmierereien: Polizei zeigt Präsenz Nach islamistischen Schriftzügen an einem Gymnasium ist die Polizei auf dem Campus unterwegs. 04.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Jan Woitas/dpa Die Polizei zeigt Präsenz auf einem Schulcampus (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Blaulicht Verfassungsfeindliches Symbol an Ladenburger Stadtmauer geschmiert Die Ladenburger Stadtmauer ist auf Höhe der Schulstraße beschmiert worden. Unter den Schriftzügen befindet sich wohl auch ein verfassungswidriges Symbol. 01.08.2025 Bundestagswahl Wahlplakate geklaut und CDU-Büro in Ludwigsburg beschmiert In Ludwigsburg und Umgebung werden Dutzende Wahlplakate beschädigt oder gestohlen. Auch ein Parteibüro wird beschmiert. Betroffen sind vor allem zwei Parteien. 03.02.2025 Hybride Bedrohungen Pistorius: Russland zeigt erhöhte Präsenz in Ostsee Im Ostseeraum eskalieren die Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Verteidigungsminister Boris Pistorius nennt keine Details - aber zieht einen Vergleich zum Kalten Krieg. 05.12.2024 Religion Jüdischer Campus in Berlin für eine «lebendige Zukunft» Eine Kita, Schulen, Studios und eine Veranstaltungshalle: Der neue jüdische Campus in der Hauptstadt soll ein sichtbares Zeichen jüdischen Lebens sein - und für alle offen stehen. Am Sonntag ist die Eröffnung. 23.06.2023 Neckar-Odenwald-Kreis Drohung an Schulen: 14-jähriger Tatverdächtiger festgenommen 20.06.2023