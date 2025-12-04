Bild
Schule in Ludwigsburg

Nach islamistischen Schmierereien: Polizei zeigt Präsenz

Nach islamistischen Schriftzügen an einem Gymnasium ist die Polizei auf dem Campus unterwegs.

Die Polizei zeigt Präsenz auf einem Schulcampus (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Polizei zeigt Präsenz auf einem Schulcampus (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verfassungsfeindliches Symbol an Ladenburger Stadtmauer geschmiert
Blaulicht

Verfassungsfeindliches Symbol an Ladenburger Stadtmauer geschmiert

Die Ladenburger Stadtmauer ist auf Höhe der Schulstraße beschmiert worden. Unter den Schriftzügen befindet sich wohl auch ein verfassungswidriges Symbol.

01.08.2025

Wahlplakate geklaut und CDU-Büro in Ludwigsburg beschmiert
Bundestagswahl

Wahlplakate geklaut und CDU-Büro in Ludwigsburg beschmiert

In Ludwigsburg und Umgebung werden Dutzende Wahlplakate beschädigt oder gestohlen. Auch ein Parteibüro wird beschmiert. Betroffen sind vor allem zwei Parteien.

03.02.2025

Pistorius: Russland zeigt erhöhte Präsenz in Ostsee
Hybride Bedrohungen

Pistorius: Russland zeigt erhöhte Präsenz in Ostsee

Im Ostseeraum eskalieren die Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Verteidigungsminister Boris Pistorius nennt keine Details - aber zieht einen Vergleich zum Kalten Krieg.

05.12.2024

Religion

Jüdischer Campus in Berlin für eine «lebendige Zukunft»

Eine Kita, Schulen, Studios und eine Veranstaltungshalle: Der neue jüdische Campus in der Hauptstadt soll ein sichtbares Zeichen jüdischen Lebens sein - und für alle offen stehen. Am Sonntag ist die Eröffnung.

23.06.2023

Neckar-Odenwald-Kreis

Drohung an Schulen: 14-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

20.06.2023