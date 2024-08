Nach Klebe-Aktion am Flughafen dauern Ermittlungen an

Die Klima-Demonstranten hatten sich am vergangenen Donnerstag auf den Landebahnen festgeklebt und den Betrieb an Deutschlands größtem Flughafen mitten in der Urlaubssaison vorübergehend lahmgelegt. Mehr als 250 Flüge mussten gestrichen werden.

Aktivisten fordern mehr Klimaschutz - auch mitten in der Nacht am größten Flughafen in Sachsen. Sie zielen vor allem auf den Frachtverkehr über eines der wichtigsten europäischen Drehkreuze.

Die Aufarbeitung gemeinsam mit Bundespolizei und Landesbehörden dauere an, sagte Fraport-Sprecher Christian Engel. «Das ist aber keine Sache von heute auf morgen.» Zudem bekräftigte er: «Wir nehmen die Sache sehr ernst.» Direkt nach der Aktion habe man rechtliche Schritte eingelegt und Anzeige erstattet. Ein Sprecher der Bundespolizei hatte darauf hingewiesen, dass sämtliche Vorschriften in Frankfurt eingehalten worden seien.

Die acht Verdächtigen waren am frühen Morgen auf das eingezäunte Gelände vorgedrungen. Während ein Mensch am Zaun hängengeblieben war, konnten sieben Personen in den Sicherheitsbereich vordringen und sich an den Kopfenden der beiden zentralen Start- und Landebahnen festkleben. Die Polizei setzte die acht festgenommenen Aktivisten noch am selben Tag wieder auf freien Fuß. Es handelte sich laut Frankfurter Polizeipräsidium um vier Männer, zwei Frauen und zwei nicht-binäre Personen im Alter zwischen 20 und 44 Jahren. Sie seien sämtlich nicht in Hessen gemeldet.