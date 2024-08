Nach Leichenfund: Identität steht fest

Fulda/Ronshausen (dpa) - Knapp zwei Monate nach dem Fund eines toten Menschen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist seine Identität geklärt. Es handele sich um einen 67-jährigen Mann aus dem Wartburgkreis in Thüringen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium in Fulda mit. Er sei am 12. April dieses Jahres als vermisst gemeldet worden. Die Obduktion habe keine Hinweise auf eine Straftat ergeben. Die teils skelettierte Leiche war am 25. Juni von einem Zeugen im Feld bei Ronshausen entdeckt worden. Identifiziert werden konnte sie nur anhand eines DNA-Gutachtens.