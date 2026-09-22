Mann erschossen

Nach Leichenfund in Auto: Anklage wegen Mordes erhoben

Anfang des Jahres wird ein erschossener Mann in einem geparkten Auto entdeckt. Nach monatelangen Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage.

Das Todesopfer ist ein 41 Jahre alter Mann. (Archivbild) Foto: Lucas Röhr/Pforzheimer Zeitung/dpa
Das Todesopfer ist ein 41 Jahre alter Mann. (Archivbild)

Neuenbürg (dpa/lsw) - Rund sieben Monate nach einem Leichenfund in einem Auto in Neuenbürg (Enzkreis) hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Dem 40 Jahre alten Mann mit italienischer Staatsangehörigkeit wird Mord vorgeworfen.

Der Beschuldigte soll den 41 Jahre alten Mann erschossen haben, «um sich seiner Verbindlichkeiten gegenüber dem Tatopfer zu entledigen», heißt es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft spricht demnach von heimtückischem Mord aus Habgier. Der 40-Jährige befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft. Ein Zeuge hatte den leblosen Mann Ende Februar in einem geparkten Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in Neuenbürg entdeckt. Der Tote war demnach als Hausmeister und Gastronom tätig und lebte im westlichen Enzkreis.

Nach dem Fund hatte die Polizei die Sonderkommission «Motor» mit mehreren Dutzend Ermittlern eingerichtet, die rund 200 am Tatort gesicherte Spuren sowie Bilder von Überwachungskameras auswertete. Anfang April war der tatverdächtige 40-Jährige in Neuenbürg festgenommen worden. Nach Angaben der Ermittler kannten sich Täter und Opfer.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Fall Fabian: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

09.03.2026

Hauswand stürzt ein - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage
Notfälle

Hauswand stürzt ein - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Einige Zeit nach dem Abriss eines Nachbarhauses stürzt in Wiesloch eine Hauswand ein. Vier Männer sollen gegen technische Regeln verstoßen haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben.

14.04.2025

Extremismus

Staatsanwaltschaft erhebt weitere Anklage gegen Höcke

Der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke soll einen verbotenen Spruch erneut verwendet haben. Verhandelt werden soll das am Landgericht Halle.

03.04.2024

AfD

Staatsanwaltschaft Halle erhebt Anklage gegen Höcke

Der Thüringer AfD-Landesverband wird als gesichert rechtsextrem eingestuft. Bei einer Rede im Mai 2021 soll der Vorsitzende Höcke die verbotene SA-Losung verwendet haben. Jetzt folgt eine Anklage.

05.06.2023

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Messerattacke von Brokstedt

27.04.2023