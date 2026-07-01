Nach Leihe: Union verpflichtet Nsoki von Hoffenheim
14 Pflichtspiele hat Leihspieler Stanley Nsoki in der abgelaufenen Saison für Union absolviert. In der kommenden Spielzeit werden weitere folgen.
Berlin (dpa) - Union Berlin hat seine Abwehrreihe für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga weiter mit Stanley Nsoki verstärkt. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler war bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis an der Alten Försterei engagiert, nun haben die Köpenicker den Franzosen von der TSG 1899 Hoffenheim fest verpflichtet. Zu Ablösemodalitäten sowie Vertragslaufzeit äußerten sich beide Vereine nicht.
«Stanley hat sich trotz eines schwierigen Starts schnell in die Mannschaft integriert und gezeigt, wie wertvoll er für unser Spiel sein kann», sagte Union-Geschäftsführer Horst Heldt, «seine Vielseitigkeit, sein Zweikampfverhalten und sein Spielverständnis passen sehr gut zu Union.»
Nsoki schließt Lücken in der Abwehr
Nsoki stieß in der abgelaufenen Saison verletzt zu den Berlinern und konnte erst im Oktober eingesetzt werden. Ein Tor sowie zwei Vorlagen gelangen dem 1,84 Meter langen Abwehrspieler in insgesamt 14 Spielen.
Union hat mit Danilho Doekhi und Diogo Leite zwei Abwehrsäulen verloren. Nsoki, der in der abgelaufenen Saison bei seinen Einsätzen nicht immer überzeugte, soll die entstandenen Lücken schließen. Zuvor hatten die Eisernen bereits die Innenverteidiger Zeno Van Den Bosch von Royal Antwerpen sowie Marvin Friedrich verpflichtet.