Eine Festnahme

Nach Luxusauto-Diebstahl: Polizei sucht zwei Verdächtige

Mitten in der Nacht brechen Unbekannte ins Autohaus ein, rasen mit Edelkarossen davon. Ein 21-Jähriger wird gefasst – doch die Suche nach Komplizen und Autos geht weiter.

Ein 21-Jähriger wurde bislang festgenommen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein 21-Jähriger wurde bislang festgenommen. (Symbolbild)

Uhingen/Kehl (dpa/lsw) - Nach dem Diebstahl von drei Luxusautos aus einem Autohaus in Uhingen (Landkreis Göppingen) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, sucht aber nach zwei weiteren Tätern und zwei der gestohlenen Fahrzeuge.

Die Täter hatten in der Nacht zum Donnerstag das Tor des Autohauses mit einem Werkzeug aufgebrochen, sich Zugang zum Gebäude verschafft und mehrere Autoschlüssel entwendet. Anschließend seien sie mit drei hochwertigen Wagen im Gesamtwert von rund 300.000 Euro geflüchtet. Auf dem Gelände des Autohauses stellte die Polizei zudem einen im Ausland gestohlenen Pkw sicher, der mutmaßlich von den Tätern als Fluchtfahrzeug genutzt worden war.

21-Jähriger festgenommen

Im Rahmen einer Großfahndung mit Polizeihubschrauber und Kräften mehrerer Polizeipräsidien konnte eines der gestohlenen Autos auf der A8 bei Stuttgart aufgespürt werden. Das Fahrzeug fuhr demnach mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst auf der A8 und dann auf der A5 in Richtung Frankreich. Auf der B28 an der Europabrücke in Kehl hätten Beamte der Bundespolizei versucht, den Wagen mit einem Stoppstick zu stoppen. Das Fahrzeug prallte dabei gegen einen Bordstein und ein Metallgitter und kam stark beschädigt auf der Brücke zum Stehen. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

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Der Fahrer flüchtete den Angaben nach zu Fuß über die Grenze nach Frankreich, wurde dort aber kurz darauf widerstandslos festgenommen. Bei dem Mann handele es sich um einen 21-jährigen französischen Staatsbürger. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm sei ein europäischer Haftbefehl beantragt worden. Der 21-Jährige solle zeitnah an die deutschen Behörden ausgeliefert werden.

Die Fahndung nach den beiden übrigen gestohlenen Fahrzeugen sowie nach den weiteren unbekannten Tätern läuft weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

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