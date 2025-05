Nach Messerangriff: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Renningen (dpa/lsw) - Nach einem Messerangriff am Bahnhof Renningen ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen versuchten Totschlags. Der 47 Jahre alte Verdächtige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Ein Richter erließ am Freitag einen Haftbefehl. Dem Mann wird vorgeworfen, am Bahnsteig auf einen 38-Jährigen mit einem Messer mehrmals eingestochen und ihn schwer verletzt zu haben.