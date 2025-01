Nach Migrationsabstimmung protestieren Tausende in Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Tausende Menschen haben in Freiburg gegen die Migrationspolitik der Union demonstriert. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von bis zu 11.000 Demonstrantinnen und Demonstranten aus, wie ein Sprecher sagte. Unter dem Motto «Brandmauer verteidigen» versammelten sie sich am Platz der Alten Synagoge in der Altstadt. Die Demonstration sei friedlich, so der Polizeisprecher weiter.