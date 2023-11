Nach Platzwunde: Timo Kastening gibt Entwarnung

Melsungen (dpa) - Handball-Nationalspieler Timo Kastening hat nach seiner blutigen Kopfverletzung beim Auswärtssieg in Eisenach Entwarnung gegeben. «Der Arzt vor Ort hat mich durchgecheckt und dann die Wunde genäht», sagte der 28 Jahre alte Rechtsaußen in einer Vereinsmitteilung. Es sei nichts Gravierendes. Er gehe davon aus, bald wieder einsteigen zu können, äußerte Kastening rund sechs Wochen vor Beginn der Heim-EM.

Der Melsunger Kapitän hatte beim 27:24-Erfolg am Freitag den Ellenbogen von Eisenachs Kreisläufer Peter Walz ins Gesicht bekommen und eine Platzwunde an der Stirn erlitten. In der Folge musste Kastening minutenlang auf dem Spielfeld behandelt werden und verließ das Parkett schließlich mit einem dicken Verband um den Kopf. «Ich habe nur noch ein bisschen Kopfschmerzen», sagte der Nationalspieler.