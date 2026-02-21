Nach Polizeischuss: Tatverdächtiger weiter auf der Flucht
Die Polizei will mutmaßliche Diebe festnehmen, ein Verdächtiger wird von den Beamten angeschossen. Der Mann flüchtet. Von ihm fehlt weiter jede Spur.
Bad Homburg (dpa/lhe) - Der bei einer Festnahme in Bad Homburg von der Polizei angeschossene Tatverdächtige ist weiter auf der Flucht. Die Fahndung nach dem Unbekannten laufe nach wie vor, so ein Polizeisprecher.
Am Donnerstag hatten Spezialkräfte versucht, vier Verdächtige festzunehmen. Bei dem Einsatz war es aus bislang ungeklärtem Grund zu einer Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Dies bestätigte die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die dazu ermittelt.
Der angeschossene Mann war daraufhin geflüchtet. Die anderen drei 28, 36 und 37 Jahre alten Beschuldigten waren festgenommen worden, sie sind inzwischen in Untersuchungshaft.
Gegen sie besteht der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls. Sie sollen Donnerstagnacht in einen Recyclinghof im Niddataler Stadtteil Ilbenstadt (Wetteraukreis) eingebrochen sein, um dort einen Tresor zu entwenden. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen einige Hundert Euro erbeutet.