Nach Pyro-Eklat in Frankfurt: Staatsanwaltschaft ermittelt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Pyrotechnik-Eklat beim Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen eingeleitet. Dies bestätigte ein Sprecher der Behörde auf dpa-Anfrage. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.

Demnach habe eine Frau bei den Vorfällen im Frankfurter Fanblock durch eine brennende Pyro-Fackel schwere Verbrennungen erlitten, sie sei operiert worden. Eine weitere Frau zog sich nach den Behördenangaben Gesichtsverletzungen zu, nachdem sie von einem Feuerwerkskörper am Kopf getroffen worden war. Art und Schwere der Verletzungen bei einem dritten Geschädigten seien bisher unbekannt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Viele Feuerwerkskörper gezündet

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Die Behörde geht von drei verschiedenen Tätern aus und hat darüber hinaus gegen eine bislang nicht bekannte Anzahl von Personen weitere Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Vor und während des Spiels am 16. Mai, das 2:2 endete, waren auf den Rängen der Frankfurter Arena zahlreiche Feuerwerkskörper gezündet worden.