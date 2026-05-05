Nach Roter Karte: VfB im Saisonfinale ohne Kapitän Karazor

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss in den beiden entscheidenden Spielen um die erhoffte Qualifikation für die Champions League ohne Kapitän Atakan Karazor (29) auskommen. Der Mittelfeldspieler wurde nach seiner Roten Karte beim 3:3 in Hoffenheim am vergangenen Samstag für zwei Spiele gesperrt, wie der VfB und der Deutsche Fußball-Bund mitteilten. Die Saison in der Fußball-Bundesliga ist für Karazor damit vorzeitig beendet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss damit am Samstag gegen den direkten Champions-League-Konkurrenten Bayer Leverkusen und im Auswärtsspiel am 16. Mai beim Saisonfinale in Frankfurt ohne seinen Führungsspieler auskommen.

Foto: Harry Langer/dpa Atakan Karazor ist nach seiner Roten Karte für zwei Spiele gesperrt. (Archivbild)

In Hoffenheim war Karazor in der 69. Minute beim Stande von 2:3 vom Platz gestellt worden, nachdem er Fisnik Asllani heftig an der Ferse getroffen hatte. Sein Team schaffte in der Nachspielzeit in Unterzahl den Ausgleich. «Es ist eine klare Rote Karte, ich hab's auch direkt gewusst», hatte Karazor eingeräumt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Enges Rennen um die Champions-League-Teilnahme

In der Bundesliga-Tabelle rutschte der VfB mit dem Remis aus den Champions-League-Rängen. Punktgleich mit Leverkusen (4.) und Verfolger Hoffenheim (6.) liegen die Schwaben auf dem fünften Rang. Nur die Tordifferenz trennt die drei Rivalen im Rennen um die angestrebte Königsklassen-Teilnahme. Der Tabellen-Dritte RB Leipzig hat vier Zähler mehr.