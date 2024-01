Nach Schließung der E-Kinos: Kino-Zahl in Hessen konstant

Frankfurt (dpa/lhe) - Mit den E-Kinos schließt Ende April das wohl älteste Filmhaus Frankfurts - doch die Zahl der Kinos im Land hält sich stabil. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die traditionsreichen E-Kinos an der Frankfurter Hauptwache nach mehr als 70 Jahren im Frühjahr den letzten Film zeigen werden.

Die Betreiberfamilie Jaeger schrieb in einer Pressemitteilung: «Als traditionelles Haus liegt der Schwerpunkt in einem Programm für Kinder und solche Besucher, denen die Multiplexe der Stadt zu groß und anonym sind.» Diese Besuchergruppen seien nach der Pandemie nicht mehr zurückgekehrt. Auch Kinos mit innerstädtischer Lage wie die E-Kinos seien «nicht mehr in der Lage, profitabel zu wirtschaften», da unter anderem nötige Sanierungen zu teuer wären. Auch Personal sei weiterhin schwierig zu bekommen.