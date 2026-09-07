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Nach Sinnkrise: Lola Weippert zeigt sich befreit auf Ibiza

Erst ein Tief nach dem Umzug in ein neues Haus, dann Auszeit auf Ibiza: Lola Weippert berichtet auf Instagram über schwierige Wochen und darüber, was ihr geholfen hat, wieder Leichtigkeit zu finden.

Auf Ibiza konnte die Moderatorin nach einem Tief neue Kraft schöpfen. (Archivfoto) Foto: Annette Riedl/dpa
Auf Ibiza konnte die Moderatorin nach einem Tief neue Kraft schöpfen. (Archivfoto)

Stuttgart/Ibiza (dpa) - Moderatorin Lola Weippert (30) hat sich nach einer persönlichen Krise eine Auszeit auf Ibiza genommen. Auf Instagram teilte sie freizügige Urlaubsfotos und schrieb, der spontane Trip habe sich für sie wie eine Befreiung angefühlt. «Von meiner Sinnkrise alleine auf meinem Bauernhof zu einem Spontantrip nach Ibiza und plötzlich fühlt sich alles wieder so viel leichter und bunter an», schrieb sie. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. 

Die gebürtige Schwäbin berichtete, dass sie zuletzt mit Einsamkeit und Zweifeln zu kämpfen hatte. Nach dem Umzug auf ihren eigenen Bauernhof in Brandenburg habe sie vieles hinterfragt. «Ich hatte die letzten Wochen ein ziemliches Tief, weil ich alleine auf meinen Bauernhof gezogen bin und mir sicher war, dass es sich wunderbar anfühlen wird. Aber das Alleinsein, die Stille, die Dunkelheit und das große Haus haben eher gegensätzliches bewirkt und ich habe plötzlich alles hinterfragt», schrieb sie.

Dieses Jahr seien einige unschöne Dinge passiert, «die ich wohl noch nicht verarbeitet habe, weil ich die letzten Monate einfach funktionieren musste», so die Moderatorin weiter. Auf Ibiza habe sie Zeit mit Freunden verbracht, meditiert, sei gewandert und geschwommen. Die Auszeit habe ihr neue Energie gegeben. Sie fliege zurück nach Deutschland mit neuen Impulsen, Ideen und neuer Energie.

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Weippert moderierte mehrere Jahre die RTL-Realityshow «Temptation Island». Seit April unterhält sie sich mit der Sängerin Vanessa Mai jede Woche im gemeinsamen Podcast «Schön Laut».

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