Nach Skandal: Biles' Ex-Trainerin übernimmt in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Der Deutsche Turner-Bund hat nach dem Bekanntwerden der Missstände unter anderem am Kunstturnforum Stuttgart die US-Amerikanerin Aimee Boorman als neue Trainerin präsentiert. Die 51-Jährige tritt ihre Stelle Anfang März an und wird in den kommenden fünf Monaten die Trainingsgruppe um Helen Kevric und Marlene Gotthardt leiten, wie der DTB mitteilte.