Wetter im Südwesten

Nach Sonne und 23 Grad: Tief sorgt für Wolken und Schauer

Wetterumschwung in Baden-Württemberg: Nach 23 Grad und Sonnenschein bringt ein Tief Wolken, Regen und kühle Luft ins Land. Der Frühling gibt sich aber nicht geschlagen.

Nach frühlingshaften Temperaturen schlägt das Wetter im Südwesten um. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Nach frühlingshaften Temperaturen schlägt das Wetter im Südwesten um. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem frühlingshaften Wetter der vergangenen Tage erwartet Baden-Württemberg ein Wetterwechsel. Wer draußen unterwegs ist, sollte einen Regenschirm dabeihaben. Nach sehr milder Luft greift dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nun ein atlantischer Tiefausläufer auf den Südwesten über und bringt etwas kühlere Meeresluft mit.

Mehr Wolken und einzelne Schauer

Am Samstag soll es den Angaben nach von Westen her zunehmend wolkig bis stark bewölkt werden. Nachmittags können im Schwarzwald und an der südlichen Donau ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung mit frischen bis starken Böen.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es voraussichtlich stark bewölkt bis bedeckt. In der Südosthälfte des Landes kann laut DWD zeitweise etwas Regen fallen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 1 Grad.

Am Wochenende hänge vielerorts Wolken über dem Land. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Am Wochenende hänge vielerorts Wolken über dem Land. (Archivbild)

Wieder etwas trockener wird es am Sonntag: Im Südosten könne es bis zum Abend noch leicht regnen. Im Oberrheingraben wird es dagegen freundlich mit viel Sonnenschein und lockeren Quellwolken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 9 Grad auf der Alb und 16 Grad am Rhein.

Zu Wochenbeginn wieder mehr Sonne

Zu Wochenbeginn dürfte sich das Wetter nach DWD-Angaben bereits wieder freundlicher zeigen. Nachdem sich Nebel aufgelöst habe, werde es viel Sonne geben. Es soll trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen zwischen 12 Grad auf der Alb und bis zu 19 Grad am Hochrhein.

