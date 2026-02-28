Nach Sonne und 23 Grad: Tief sorgt für Wolken und Schauer

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem frühlingshaften Wetter der vergangenen Tage erwartet Baden-Württemberg ein Wetterwechsel. Wer draußen unterwegs ist, sollte einen Regenschirm dabeihaben. Nach sehr milder Luft greift dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nun ein atlantischer Tiefausläufer auf den Südwesten über und bringt etwas kühlere Meeresluft mit.

Mehr Wolken und einzelne Schauer

Am Samstag soll es den Angaben nach von Westen her zunehmend wolkig bis stark bewölkt werden. Nachmittags können im Schwarzwald und an der südlichen Donau ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung mit frischen bis starken Böen.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es voraussichtlich stark bewölkt bis bedeckt. In der Südosthälfte des Landes kann laut DWD zeitweise etwas Regen fallen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 1 Grad.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Am Wochenende hänge vielerorts Wolken über dem Land. (Archivbild)

Wieder etwas trockener wird es am Sonntag: Im Südosten könne es bis zum Abend noch leicht regnen. Im Oberrheingraben wird es dagegen freundlich mit viel Sonnenschein und lockeren Quellwolken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 9 Grad auf der Alb und 16 Grad am Rhein.

Zu Wochenbeginn wieder mehr Sonne