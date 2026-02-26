Innenstadt Frankfurt

Nach Sprengstoffexplosion: Junger Mann in Untersuchungshaft

An einem frühen Morgen Ende Dezember kommt es nahe der Einkaufsmeile Zeil zu einer Explosion. Nun äußert sich die Staatsanwaltschaft.

Die Tat ist dem Bereich Violence-as-a-Service zuzuordnen. Foto: Boris Roessler/dpa
Die Tat ist dem Bereich Violence-as-a-Service zuzuordnen.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Sprengstoffexplosion Ende vergangenen Jahres in der Frankfurter Innenstadt ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Es handle sich um einen 23-jährigen Mann aus dem Raum Hanau, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er sei bereits Ende Januar festgenommen worden. 

Bei der Explosion am frühen Morgen des 29. Dezember an einem Café nahe der Einkaufsmeile Zeil war ein Brand entstanden, verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft ordnet die Tat der Mitteilung zufolge dem Bereich «Violence as a Service» (Gewalt auf Bestellung) zu. Dabei werden junge Menschen von Kriminellen für Straftaten angeworben.

