Nach Spurwechsel wird Auto über Bahngleise geschleudert

Mannheim (dpa) - Bei einem Unfall in Mannheim ist ein Auto über die Gleise der Straßenbahn geschleudert worden. Das teilte die Polizei mit. Mit der Motorhaube durchbrach der Wagen eine Glasscheibe, bevor ein Geländer ihn auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig stoppte, wie auf Fotos zu sehen ist.