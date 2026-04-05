Frau verletzt

Nach Spurwechsel wird Auto über Bahngleise geschleudert

Eine Frau möchte mit ihrem Wagen die Spur wechseln. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Der Wagen der Unfallverursacherin schleudert einmal quer über die Straße.

Nach dem Unfall muss eine Frau von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Lilli Förter/dpa
Nach dem Unfall muss eine Frau von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mannheim (dpa) - Bei einem Unfall in Mannheim ist ein Auto über die Gleise der Straßenbahn geschleudert worden. Das teilte die Polizei mit. Mit der Motorhaube durchbrach der Wagen eine Glasscheibe, bevor ein Geländer ihn auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig stoppte, wie auf Fotos zu sehen ist.

Die 52-jährige Fahrerin hatte am Samstag beim Spurwechsel offenbar den Verkehr hinter sich übersehen. Ihr Auto kollidierte mit dem Wagen einer 51-Jährigen. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnverkehr war wegen des Unfalls rund zwei Stunden lang unterbrochen.

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