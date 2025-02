Nach Streit an Haltestelle - Schule trauert um Zwölfjährigen

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines Zwölfjährigen an einer Straßenbahnhaltestelle in Stuttgart trauert die Schule um den Jungen. «Wir sind tief berührt und voller Mitgefühl für seine Familie, Freunde und alle, die ihn geschätzt und geliebt haben», heißt es auf der Internetseite der Schule. Man sei in Gedanken bei allen, die betroffen seien.