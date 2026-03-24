Vermisstensuche

Nach tagelanger Suche: Vermisster 85-Jähriger tot gefunden

Nach dreitägiger Suche finden Einsatzkräfte in Konstanz einen vermissten Senior tot. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht. Die Hintergründe bleiben offen.

Der 85-Jährige wurde am Montag tot gefunden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der 85-Jährige wurde am Montag tot gefunden. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Nach einer dreitägigen Suche ist ein 85 Jahre alter Vermisster in Konstanz tot aufgefunden worden. Der Mann war am Freitagnachmittag verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Den Beamten zufolge war der Mann dement und orientierungslos. Am Montagabend wurde die Leiche des Mannes entdeckt. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich laut Polizei nicht. Woran der Mann starb, ist bislang nicht bekannt.

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