Nach tödlichem Lkw-Unfall: Gemeinde trauert um Oma und Enkel

Hausen im Wiesental (dpa/lsw) - Am Tag nach dem tödlichen Lkw-Unfall will die Gemeinde Hausen im Wiesental (Landkreis Lörrach) der beiden Opfer gedenken. Bürgermeister Philipp Lotter (SPD) sagte, dass Beschäftigte der Gemeindeverwaltung und Gemeinderäte am Abend an der Unfallstelle zusammenkommen. «Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei der Familie und allen Menschen, die den beiden Verstorbenen nahestanden.» Gedacht werden soll einer 62-Jährigen und ihres einjährigen Enkels, die dort am Donnerstagvormittag ums Leben gekommen waren.

Lotter beschrieb das Gedenken als stille, zurückhaltende Geste für die Angehörigen und die Nachbarschaft. Eine öffentliche Veranstaltung im eigentlichen Sinne sei es nicht. Der Unfall habe ihn und die ganze Gemeinde tief getroffen, sagte Lotter. Zu den weiteren Umständen des Unglücks äußerte er sich aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen nicht.

Ein Lastwagen hatte die beiden Opfer beim Rückwärtsfahren erfasst. Die Polizei ermittelt gegen den 46 Jahre alten Fahrer. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch offen.