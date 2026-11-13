Nach tödlichen Schüssen in Teestube zwei Verdächtige gefasst
Bei den Schüssen in einer Teestube starb ein 39-Jähriger, drei weitere Männer wurden schwer verletzt. Die Polizei berichtet von Festnahmen im In- und Ausland.
Marl/Stuttgart (dpa) - Nach tödlichen Schüssen in einer Teestube in Marl im nördlichen Ruhrgebiet sind zwei Tatverdächtige aus Baden-Württemberg festgenommen worden. Ein 25-Jähriger aus Neckarsulm sei Polizisten Anfang November in Ungarn ins Netz gegangen, teilte die Polizei Recklinghausen mit. Der Verdächtige war mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden. Bereits Ende Oktober war ein 27-Jähriger aus Stuttgart in der Landeshauptstadt festgenommen worden, wie die Polizei weiter mitteilte.
Bei der Tat Ende September war ein 39-jähriger Mann aus Recklinghausen tödlich verletzt worden. Drei weitere Männer wurden schwer verletzt. Mehrere Personen flüchteten vom Tatort. Bei den laufenden Ermittlungen gehe es auch um weitere Tatverdächtige.