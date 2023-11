Nach Trennung von Bundestrainerin: Blick auf Olympia

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic hat nach der Trennung von Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg die Bedeutung der noch möglichen Teilnahme der deutschen Fußballerinnen an den Olympischen Spielen 2024 bekräftigt. «Ich weiß, wie viel Olympia im Frauenfußball bedeutet», sagte die ehemalige Nationalspielerin beim Sportpresseball am Samstag in Frankfurt. Die 35-Jährige war selbst eine der Bronzegewinnerinnen bei den Olympischen Spiele 2008 in Peking.