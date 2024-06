Nach Überfall in Jossgrund sucht Polizei zwei Männer

Jossgrund (dpa/lhe) - Nach einem Überfall auf einen 39-jährigen Mann in Jossgrund im Main-Kinzig-Kreis sucht die Polizei nach zwei unbekannten Männern. Sie seien nach der Tat am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Oberndorf mit einem Fahrzeug geflohen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein Mann meldete via Polizeinotruf, dass er von zwei Unbekannten in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus überfallen worden sei. Die beiden Männer hätten zunächst an der Tür geklingelt. Als der Mann ihnen öffnete, drängten sie ihn nach bisherigen Erkenntnissen ins Haus, drückten ihn auf eine Couch und suchten die Wohnung ab. Danach seien sie mit einem Transporter in unbekannte Richtung geflohen.