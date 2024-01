Nach Überfall in Wohnung: Mutmaßliche Täter festgenommen

Wabern (dpa/lhe) - Rund sieben Wochen nach einem nächtlichen Raubüberfall auf einen Mann in dessen Wohnung im Schwalm-Eder-Kreis hat die Polizei drei Männer und eine Frau festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren seien in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Sie hatten den 39-Jährigen bei dem Überfall in der Nacht zum 2. Dezember mit einer Machete und einem Hammer lebensgefährlich verletzt. Dann raubten die maskierten Räuber Geld sowie Wertgegenstände und flüchteten.