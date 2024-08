Nach Unwetter Beseitigung von Schlamm im Vordergrund

Trendelburg (dpa/lhe) - Nach dem Unwetter in Nordhessen geht es nach Angaben des Landkreises Kassel nun vor allem um die provisorische Wiederherstellung der Infrastruktur, die Beseitigung von Schlamm und Unrat sowie das Abpumpen von Wasser. In Gieselwerder, einem Ortsteil von Wesertal, seien die Einsatzkräfte gut vorangekommen, so dass ein Großteil der Aufräumarbeiten noch im Laufe des Freitags abgeschlossen werden könne.