Nach Verschwinden: Obdachloser mutmaßlich getötet

Bereits seit dem 7. Juni fehlt von einem 26-Jährigen ohne festen Wohnsitz jede Spur. Angehörige hatten ihn als vermisst gemeldet, nachdem sie keinen Kontakt mehr herstellen konnten. Einen Tag nach seinem Verschwinden fanden Passanten das Handy des Vermissten an einer Bushaltestelle in Kassel. Suchmaßnahmen der nordhessischen Polizei liefen ins Leere. Danach wandte sie sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Die Kasseler Kriminalpolizei richtete die «AG Maybach» ein.

Er habe jedoch am vergangenen Freitag durch eine Spezialeinheit in Kassel festgenommen werden können, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Der Tatverdächtige wurde am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Mordverdachts gegen den 28-Jährigen an.