Fußball

Nach vier Jahren: Ersungur verlässt Karlsruher SC

Der Karlsruher SC lässt Talent Ersungur ziehen, sichert sich aber eine Rückkaufoption. In der Regionalliga soll er Spielpraxis erhalten.

Verlässt den KSC: Ali-Eren Ersungur. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Verlässt den KSC: Ali-Eren Ersungur. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC gibt Ali-Eren Ersungur ab. Der offensive Mittelfeldspieler schließt sich nach vier Jahren im Wildpark dem Regionalligisten VSG Altglienicke an, wie die Badener mitteilten. Nach Vereinsangaben sicherte sich der Club eine Rückkaufoption. Für die erste Mannschaft des KSC kommt der 20-Jährige auf acht Einsätze.

«Ali hat in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung genommen. Um seine nächsten Schritte machen zu können, braucht er unbedingt regelmäßige Spielpraxis. Deshalb ergibt dieser Transfer für alle Parteien nur Sinn», sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball. Ersungurs Weg werde man weiter verfolgen, so der Funktionär.

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