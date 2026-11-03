Nach Vorwürfen: Comedy-Veranstaltung mit Palmer abgesagt

Tübingen (dpa/lsw) - Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer wollte am Donnerstag eigentlich als Stand-up-Comedian in Tübingen auf der Bühne stehen: Wegen bislang unbestätigter Vorwürfe sexualisierter Belästigung ist die Veranstaltung nun abgesagt worden. «Angesichts der aktuellen Ereignisse können wir die Veranstaltung nicht stattfinden lassen», sagte eine Sprecherin des Sudhauses Tübingen.

Die Vorwürfe gegen Palmer wurden auf Instagram erhoben – auf einem Account, der einer ehemaligen Abgeordneten des Tübinger Gemeinderats zugeschrieben wird. Die Deutsche Presse-Agentur konnte zu der Frau noch keinen Kontakt aufnehmen.

Palmer lässt wegen der Vorwürfe sein Ehrenamt als Bürokratie-Berater der baden-württembergischen Landesregierung ruhen. Das teilte der 54-Jährige (parteilos) in einer Stellungnahme mit. Die Vorwürfe selbst wies er scharf zurück. «Die Vorwürfe sind haltlos», sagte Palmer in einer Stellungnahme.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum