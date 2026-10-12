Bundesliga

Nach Wirbel um Golla: Handball-Boss erwägt Transferfenster

Der Fall Golla offenbart laut Stefan Kretzschmar eine katastrophale Entwicklung: Handball-Transfers werden oft Jahre im Voraus vereinbart. Der Liga-Präsident hält Regeln wie im Fußball für denkbar.

DHB-Kapitän Johannes Golla will die MT Melsungen nach wenigen Monaten wieder verlassen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
DHB-Kapitän Johannes Golla will die MT Melsungen nach wenigen Monaten wieder verlassen. (Archivbild)

Melsungen (dpa) - Der Wirbel um den Wechselwunsch von Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla könnte eine Änderung der Transferregeln in der Bundesliga nach sich ziehen. «Der Fußball hat sich mit Transferfenstern selbst Regeln gegeben. Deshalb kann man zumindest darüber diskutieren, ob so etwas auch für den Handball denkbar wäre», sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker der «Sport Bild».

Der Fall Golla hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt. Der 28 Jahre alte Kreisläufer möchte die MT Melsungen nur wenige Monate nach seinem Wechsel von der SG Flensburg-Handewitt wieder verlassen und zu seinem früheren Verein zurückkehren. Als Motive führte er familiäre Gründe und eine Gefährdung seiner mentalen Gesundheit an.

Handball-Transfers oft Jahre im Voraus fix

Im Handball werden Spielerwechsel häufig schon Jahre im Voraus vereinbart. Handball-Ikone Stefan Kretzschmar nannte diese Entwicklung «katastrophal». Gollas Transfer nach Melsungen wurde bereits im Dezember 2024 verkündet. Meister SC Magdeburg gab im August bekannt, den Franzosen Thibaud Briet zur Saison 2028/29 zu holen. Der Wechsel von Dika Mem vom FC Barcelona zu den Füchsen Berlin im Sommer 2027 steht seit Januar fest.

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HBL-Präsident Uwe Schwenker will im Präsidium über Transferregeln diskutieren. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa
HBL-Präsident Uwe Schwenker will im Präsidium über Transferregeln diskutieren. (Archivbild)

«Wir haben nächste Woche im HBL-Präsidium eine Telefonkonferenz. Die Causa Golla habe ich zum Anlass genommen, das Vertrags-Thema auf die Agenda zu setzen. Da stellt sich schon die Frage, ob man an den bestehenden Regelungen etwas ändern sollte», sagte Schwenker. «Verträge werden teilweise sehr weit im Voraus geschlossen. In dieser Zeit können sich Lebensumstände verändern. Deshalb halte ich die Diskussion grundsätzlich für sinnvoll.» 

Schwenker sieht Gefahr für Identifikation mit Vereinen

Die frühzeitige Bekanntgabe von Wechseln kann auch das Verhältnis zwischen Spielern und Fans belasten. «Wenn bekannt wird, dass ein Spieler noch anderthalb oder zwei Jahre für seinen Verein spielt, aber längst bei einem anderen Club unterschrieben hat, wirft das Fragen nach Identifikation und Glaubwürdigkeit auf», befand Schwenker.

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