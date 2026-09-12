Nach wochenlanger Sperrung fährt S-Bahn wieder regulär

Stuttgart (dpa/lsw) - Aufatmen bei Hunderttausenden Pendlerinnen und Pendlern im Großraum Stuttgart: Die S-Bahnen in der Stuttgarter Innenstadt fahren wieder die Haltestellen an der wichtigen Stammstrecke an. Nach dem Ende der Bauarbeiten sei der Betrieb seit 4.00 Uhr wieder regulär angelaufen, teilte ein Bahnsprecher mit.

Die Sperrung hatte in diesem Jahr länger als in den Jahren zuvor gedauert – acht Wochen. Seit Mitte Juli waren auf der Tunnelstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Vaihingen keine Züge unterwegs. Hinzu kamen noch weitere kürzere Baustellen rund um Stuttgart, die weitere Einschränkungen mit sich brachten.

Grund für die Bauarbeiten waren auch in diesem Jahr Arbeiten im Zuge der Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens. Außerdem erneuerte die Bahn noch die Gleise in der Wendeschleife der S-Bahn nahe der Haltestelle Schwabstraße. Weil diese Arbeiten nicht parallel zu den anderen stattfinden konnten, mussten sie vor den Sommerferien erledigt werden, so dass die Sperrung in diesem Jahr länger dauerte.

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Weitere Sperrung 2027 noch unklar

Wegen der Bauarbeiten hatten die rund 350.000 Fahrgäste, die die Stuttgarter S-Bahn täglich nutzen, in der Stuttgarter Innenstadt auf Ersatzbusse umsteigen müssen. Diese legten laut Bahn während der Sperrung rund 19.000 Fahrten zurück und boten Platz für bis zu 60.000 Passagiere pro Tag.

Betroffen von der Sperrung waren auch der Fern- und Regionalverkehr. Weil im oberirdischen Teil des Hauptbahnhofs Gleise für die S-Bahn benötigt wurden, konnten nicht alle Regional- und Fernzüge dort halten und stoppten ersatzweise in Esslingen am Neckar oder Vaihingen (Enz).