3. Fußball-Liga

Nach zwei Niederlagen: Waldhof jubelt in Köln

Die Mannheimer holen ihre ersten Punkte im neuen Jahr. Bei Viktoria Köln gehen sie bereits nach wenigen Augenblicken in Führung.

Traf beim Mannheimer Sieg in Köln: Arianit Ferati. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Traf beim Mannheimer Sieg in Köln: Arianit Ferati. (Archivbild)

Köln (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat einen totalen Fehlstart in das Jahr 2026 verhindert. Die Kurpfälzer gewannen bei Viktoria Köln mit 3:1 (1:0) und holten nach zwei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg. Die Treffer für den deutlich verbesserten Waldhof erzielten Kushtrim Asallari bei seinem Startelf-Debüt (2.), Arianit Ferati (66.) und Terrence Boyd (88.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Köln markierte Benjamin Zank (55.).

Mannheims Trainer Luc Holtz würfelte seine Mannschaft nach den Pleiten gegen Verl und Rostock durch und brachte vier neue Spieler, darunter auch in Sanoussy Ba die erst unter der Woche verpflichtete Leihgabe von Zweitligist Eintracht Braunschweig. Bei seiner frühen Führung durch Asallari profitierte der Waldhof von einem Fehlpass von Florian Engelhardt im Strafraum. Kurz vor der Pause hätte Mannheim die Führung ausbauen können, als Asallari den Pfosten traf (43.).

Köln hatte mehr Ballbesitz, traf aber durch Zank etwas überraschend, als sich die Mannheimer Hintermannschaft nach einem Einwurf etwas konfus zeigte. Ein Traumpass von Diego Michel auf Ferati brachte Mannheim wieder auf die Siegerstraße. Den langen Ball aus dem Mittelfeld bugsierte der Deutsch-Kosovare direkt ins Viktoria-Tor. Ein echtes Aufbäumen war bei Köln nicht spürbar, vielmehr machte Boyd kurz vor Spielende den Deckel auf die Partie.

