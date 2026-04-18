Nachbarn wollen beim Löschen helfen und verletzen sich
Im Haus eines Mannes ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Nachbarn eilen dem 75-Jährigen zu Hilfe. Der Schaden ist hoch.
Felsberg (dpa/lhe) - Zwei Nachbarn haben einem Mann beim Löschen seines brennenden Hauses in Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) geholfen und sich dabei verletzt. Die Löschversuche halfen nichts, das Haus habe schließlich komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Die beiden Nachbarn erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige blieb unverletzt.
Feuerwehrleute löschten den Brand. Das Einfamilienhaus sei nun einsturzgefährdet und unbewohnbar, hieß es weiter. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 300.000 Euro.