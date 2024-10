Nachfolgerin aus Sachsen für geschasste Staatssekretärin

Wiesbaden/Dresden (dpa) - Nach dem Rauswurf der Staatssekretärin Lamia Messari-Becker aus dem hessischen Wirtschaftsministerium soll eine bisherige Amtskollegin aus Sachsen ihre Nachfolgerin werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist Ines Fröhlich dafür vorgesehen, die fünf Jahre lang als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Dresden fungiert hat. Das hessische Wirtschaftsministerium in Wiesbaden teilte mit: «Wir äußern uns dazu nicht.» Zuvor hatte der Hessische Rundfunk über Fröhlichs Wechsel nach Wiesbaden berichtet. Solche Personalien werden in der Regel auch vom Kabinett in Hessen beschlossen. Es kommt das nächste Mal an diesem Montag (7.10.) wieder zusammen.