Leute

Nachwuchs bei Trigema – Bonita Grupp ist Mutter geworden

Trigema-Chefin Bonita Grupp ist erstmals Mutter geworden. Details zum Baby bleiben privat.

Die 36-Jährige ist zum ersten Mal Mutter geworden. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die 36-Jährige ist zum ersten Mal Mutter geworden. (Archivbild)

Burladingen (dpa) - Trigema-Chefin Bonita Grupp (36) ist erstmals Mutter geworden. Das bestätigte eine Sprecherin der Familie. Mutter und Baby seien wohlauf. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. 

Weitere Details wolle die Familie privat halten, erklärte die Sprecherin. Weder zum Geschlecht des Kindes noch zum Zeitpunkt der Geburt würden Angaben gemacht werden. Auch der Name des Vaters ist nicht bekannt.

In einer Stellenanzeige sucht das Unternehmen einen Betreuer oder eine Betreuerin für ein Kleinkind in Vollzeit. Bei dem Job gehe es um eine Position im Privathaushalt heißt es darin. 

Familie Grupp. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Familie Grupp. (Archivbild)

Bonita Grupp führt das Familienunternehmen seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder und gehört zur Geschäftsführung des Traditionsbetriebs im baden-württembergischen Burladingen. Sie leitet die Bereiche Onlinehandel, Marketing und Personal. Wolfgang Grupp junior verantwortet die Geschäftskunden, die IT-Projekte, die Produktion und die Finanzen.

Für ihren Vater Wolfgang Grupp (83) ist es das erste Enkelkind. Für die Familie war das vergangene Jahr nicht einfach: Die Trigema-Legende hatte im vergangenen Sommer einen Suizidversuch öffentlich gemacht.

