Nachwuchs bei Waldrappe am Bodensee erwartet

Überlingen (dpa) - Die Waldrappe am Bodensee erwarten Nachwuchs. In Überlingen seien die ersten Eier da, teilte Anne-Gabriela Schmalstieg vom sogenannten Waldrapp-Team mit. Der erwartete Nachwuchs sei anhand von Aktivitätsmustern der Paare zu erkennen gewesen. Es seien drei Brutpaare am See. Wie viele Küken nach ein paar Wochen schlüpfen werden, sei noch nicht klar. Zuvor hatte der «Südkurier» darüber berichtet.