Verpasste Doping-Tests

NADA-Verfahren: Fußballerin Freigang äußert sich erstmals

Laura Freigang steht wegen verpasster Doping-Tests vor einer empfindlichen Sperre. Jetzt nimmt sie dazu Stellung.

Gegen Laura Freigang wird wegen verpasster Dopingtests ermittelt. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Gegen Laura Freigang wird wegen verpasster Dopingtests ermittelt. (Archivbild)

Frankfurt (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang hat sich erstmals zum Verfahren der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) wegen möglicher Melde- bzw. Kontrollversäumnisse geäußert. «Gegen mich besteht und bestand zu keinem Zeitpunkt ein Dopingverdacht», schrieb die Kapitänin von Bundesligist Eintracht Frankfurt in einem Instagram-Post.

Innerhalb von zwölf Monaten soll die 28 Jahre alte Freigang laut NADA-Angaben dreimal für eine Kontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort gewesen sein. Wegen der drei verpassten Dopingtests droht der Offensivspielerin eine lange Sperre. Diese sogenannten Strikes sind ein Verstoß gegen die Meldepflicht, der laut NADA in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren führt. 

Freigang spricht von Missverständnissen

«Bei den verpassten Kontrollen handelt es sich nicht um bewusst vermiedene Kontrolltermine, sondern um Unstimmigkeiten bzw. Missverständnisse in den täglich zu aktualisierenden und umfassenden Angaben, die wir als Nationalspielerinnen tages- und stundenaktuell im System zu aktualisieren haben», schrieb Freigang.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die NADA teilte mit, dass der Sachverhalt nun vom Deutschen Fußball-Bund geprüft und aufgearbeitet wird. «Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, dementsprechend bitte ich um eurer Verständnis, mich darüber nicht äußern zu können», schrieb Freigang.

Sperre wäre für Freigang und die Eintracht sehr problematisch

Eine lange Sperre wäre für die bislang nie mit Doping oder auch verpassten Kontrollen auffällig gewordenen Frankfurterin ein herber Rückschlag. Bei der Eintracht ist sie absolute Leistungsträgerin. Auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien wäre für sie in Gefahr, wenngleich sie in der Nationalmannschaft nicht eine so dominierende Rolle spielt wie im Verein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
WM 2027 kann kommen: Müller genießt Debüt, Wamser isst Döner
Vorfreude auf Brasilien

WM 2027 kann kommen: Müller genießt Debüt, Wamser isst Döner

Vom Kreuzbandriss zum Traumdebüt: Marie Müller schreibt ihre eigene Geschichte. Ein unangenehmes Thema sorgt aber für Unruhe bei den deutschen Fußballerinnen.

06.06.2026

DFB und Bundestrainer äußern sich nicht zum Fall Freigang
Verpasste Doping-Tests

DFB und Bundestrainer äußern sich nicht zum Fall Freigang

Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang steht wegen verpasster Doping-Tests vor einer empfindlichen Sperre. Bundestrainer und DFB halten sich vorerst bedeckt.

06.06.2026

Verpasste Dopingtests: Fußballerin Freigang droht Sperre
Fußball

Verpasste Dopingtests: Fußballerin Freigang droht Sperre

Nationalspielerin Laura Freigang steht vor einer empfindlichen Sperre. Welche Rolle der DFB jetzt spielt und ob Freigang die Vorwürfe noch entkräften kann.

05.06.2026

Nada: Cas bestätigt Doping-Sperre gegen HSV-Profi Vuskovic

27.08.2024

Basketball

Verfahren von Anti-Doping Agentur gegen Jallow

Gegen den Basketballer Karim Jallow läuft ein Verfahren. Die Nationale Anti-Doping-Agentur prüft, ob er gegen die Standards für Meldepflichten verstoßen hat. Sein Club kritisiert das Vorgehen.

06.07.2023