Wetter

Nächste Hitzewelle im Anmarsch - hier lohnt Abkühlung

Nach einer Verschnaufpause kommt die Hitze in Baden-Württemberg wieder zurück. In der zweiten Wochenhälfte kommt es wieder mehrfach zu deutlich mehr als 30 Grad.

Es geht weiter mit der Hitze in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Es geht weiter mit der Hitze in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg steht eine sonnige und heiße zweite Wochenhälfte bevor. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen bis zum Wochenende wieder auf bis zu 35 Grad. Wer längere Zeit im Freien verbringt, sollte ausreichend trinken und die Mittagshitze möglichst meiden.

Im Laufe des Tages ziehen zwar zeitweise dichtere Wolkenfelder über den Südwesten, insgesamt bleibt es aber freundlich und meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad im Bereich der Alb und bis zu 32 Grad bei Freiburg. Dazu weht ein mäßiger Nordwestwind, der zeitweise etwas auffrischen kann.

Donnerstag noch etwas wärmer

In der Nacht zum Donnerstag wird der Himmel zunehmend klar. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 13 Grad zurück, auf der Alb und nahe der Grenze zu Bayern örtlich bis auf 11 Grad.

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Am Donnerstag scheint verbreitet die Sonne, nur lockere Quellwolken zeigen sich im Tagesverlauf. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen 28 Grad im höheren Bergland sowie bis zu 33 Grad im Oberrheingraben. Der Wind weht schwach aus Nord bis Nordost und lebt zeitweise etwas auf.

Bis zu 35 Grad am Freitag

Auch in der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 12 Grad. Am Freitag setzt sich das hochsommerliche Wetter fort. Neben reichlich Sonnenschein bilden sich im Tagesverlauf nur wenige Quellwolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 Grad im höheren Bergland und bis zu 35 Grad im Rheintal. Dazu weht ein schwacher Nordostwind, der gelegentlich mit frischen Böen auffrischt.

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