Nächste Top-Spielerin sagt für Rasenevent in Bad Homburg zu

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die nächste Top-Ten-Spielerin hat ihre Zusage für das Tennisturnier in Bad Homburg gegeben. Wie die Veranstalter des Rasenevents mitteilten, wird in diesem Jahr auch die Spanierin Paula Badosa in der Kurstadt aufschlagen. Die Weltranglisten-Zehnte hatte 2024 erstmals an dem Turnier teilgenommen.