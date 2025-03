Nächster Auswärtsrückschlag: KSC unterliegt Hertha 1:3

St. Pauli wieder auf Aufstiegskurs - KSC schlägt Hertha

Lange sah es am Sonntag so aus, als wäre der FC St. Pauli im Aufstiegsrennen völlig aus der Spur. Doch dann schlagen die Hamburger in Hannover zu. In Karlsruhe freuen sich die Zuschauer über fünf Tore. Magdeburg holt drei Punkte in Rostock.