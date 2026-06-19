Wetter

Nächster Hitzetag in Hessen - Blitz und Donner drohen

Bis zu 38 Grad sind drin und der Nachmittag und Abend dürften mancherorts Gewitter und Starkregen bringen.

Richtung Nachmittag und Abend kann es in Hessen örtlich blitzen, donnern und schütten. (Archivfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa
Richtung Nachmittag und Abend kann es in Hessen örtlich blitzen, donnern und schütten. (Archivfoto)

Offenbach (dpa/lhe) - Schwül und bis zu 38 Grad: Hessen steht ein heißer Tag bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach spricht von einer flächendeckend starken Wärmebelastung am Freitag. Vor allem für den Nachmittag und Abend sagt der DWD örtlich Gewitter vorher. Es seien stürmische Böen und Starkregen mit Niederschlägen lokal von bis zu 40 Litern auf den Quadratmeter binnen einer Stunde möglich. In der Nacht auf den Samstag soll die Gewitter wieder nachlassen.

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