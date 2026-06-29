Nächster Neuzugang fix: Guard Leggett kommt nach Ludwigsburg
Ishmael Leggett wechselt von Rumänien nach Ludwigsburg. Dort unterschreibt er einen Einjahresvertrag.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Der US-Amerikaner Ishmael Leggett schließt sich dem Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg an. Der 25 Jahre alte Guard kommt vom rumänischen Playoff-Halbfinalisten SCMU Craiova und erhielt einen Einjahresvertrag, wie der Verein mitteilte.
«Er ist ein toller Typ sowie ein Spieler mit starker Defensive und großem Offensivtalent», sagte Cheftrainer Carlos Durán über den Neuzugang. «Seine erste Erfahrung in Europa war positiv, und ich glaube, dass er sich bei uns weiterentwickeln und uns dabei helfen wird, sehr konkurrenzfähig zu sein.»